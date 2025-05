Per la prima volta nella sua storia l' università di Verona avrà una rettrice | Riccardo Panattoni ritira la candidatura

Per la prima volta nella sua storia, l'Università di Verona avrà una rettrice. Riccardo Panattoni, professore di Filosofia morale e referente della Consulta dei dipartimenti, ha ritirato la propria candidatura alla carica di rettore per il sessennio 2025-2031, come comunicato dall'ateneo mercoledì 14 maggio.

Riccardo Panattoni, professore ordinario di Filosofia morale e referente della Consulta delle direttrici e dei direttori di dipartimento, ha ritirato la propria candidatura alla carica di rettore per il sessennio 2025-2031. Lo ha riferito quest'oggi, mercoledì 14 maggio, l'università di Verona. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Per la prima volta nella sua storia l'università di Verona avrà una rettrice: Riccardo Panattoni ritira la candidatura

