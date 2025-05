Per Gaza si parla di crimini di guerra ma questa definizione è incongrua | per me è genocidio

Nel dibattito su Gaza, la definizione di crimine di guerra appare inadeguata: per molti, è genocidio. Pietro Francesco Maria De Sarlo analizza l'articolo di Onu Italia riguardante la commissione di inchiesta presieduta da Navi Pillay, che accusa Israele di aver perpetrato atti di genocidio. La professoressa Michela Ponzani offre un'importante riflessione su questo tema controverso.

di Pietro Francesco Maria De Sarlo In un articolo di Onu Italia, viene dato conto dei risultati della commissione di inchiesta presieduta da Navi Pillay, ex giudice Cpi, in cui si accusa Israele di aver compiuto 'atti di genocidio'. La professoressa Michela Ponzani, che in passato non aveva esitato giustamente a definire genocidio quello degli armeni con 30.000 vittime, in un confronto televisivo con il professor Orsini aveva contestato che le 70-80 mila vittime palestinesi fossero frutto non tanto di genocidio, quanto di crimini di guerra. Da ingegnere e uomo della strada, mi interessa poco come viene definito l'orrore a cui assistiamo indifferenti ogni giorno a Gaza. Mi stupisce, però, l'assertività con cui la storica Ponzani contesta il termine genocidio per Gaza. Per mio canto la sua definizione di crimini di guerra per la mattanza in corso mi pare incongrua.