Per far funzionare i centri albanesi il governo ha distorto il sistema giudiziario

Il governo italiano, nel tentativo di far funzionare i centri per l'immigrazione, ha modificato il sistema giudiziario, suscitando preoccupazioni. L'avvocato Guido Savio, un noto esponente dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, denuncia le recenti sentenze della Cassazione riguardanti i trattenimenti dei richiedenti asilo, evidenziando le implicazioni legali e umane di queste scelte.

L'avvocato Guido Savio, tra i soci più noti dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), ha criticato sul sito questionegiustizia le recenti decisioni della Cassazione sui trattenimenti dei richiedenti asilo.

