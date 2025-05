Per Donald Trump il Medio Oriente è una miniera di affari e relazioni da sfruttare a tutti i costi

Donald Trump vede il Medio Oriente come un'opportunità di affari senza precedenti, puntando a stringere accordi con le petromonarchie del Golfo per oltre mille miliardi di dollari. La sua missione mette in luce un legame ineludibile tra politica e affari, dove strategie commerciali e diplomatiche si fondono in un intreccio complesso e profittevole.

Come scrive wired.it: Non bastassero i problemi dell'area, Donald Trump in Medio Oriente si trascina il solito codazzo di polemiche. Se si esclude la veloce capatina a Roma per le esequie di papa Francesco, la missione nel ...

Trump in Medio Oriente invoca “la fine delle vecchie guerre”. L’Idf ordina l’evacuazione di zone del nord di Gaza

Riporta ilfattoquotidiano.it: Secondo giorno della missione del tycoon in Arabia Saudita, prima di recarsi in Qatar ed Emirati. Messaggi anche a Siria, Iran, Libano e Houthi ...

Donald d'Arabia. La relazione speciale di Trump con i principi del Golfo

Si legge su huffingtonpost.it: Il presidente americano gioisce per invertimenti da "oltre mille miliardi di dollari" e per il petrolio tenuto a prezzi bassi. I sauditi incassano ...

