Pellegrini come Dybala intervento chirurgico in vista | operazione in Finlandia?

Nella fase cruciale della stagione, la Roma sta affrontando un momento difficile. Dopo aver perso Paulo Dybala per oltre un mese e mezzo, adesso deve fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, che è costretto a un intervento chirurgico in Finlandia. La squadra di Claudio Ranieri spera di recuperare velocemente i suoi leader.

Nel momento decisivo della stagione la Roma non è sicuramente stata baciata dalla fortuna. Già orfana di Paulo Dybala da ormai più di un mese e mezzo, la formazione di Claudio Ranieri ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso si è infatti fermato nel corso della seduta d’allenamento dell’8 maggio, a causa di un problema muscolare che si è rivelato essere molto peggiore del previsto. I risultati degli esami strumentali non hanno infatti dato buone notizie, con Pellegrini che ha rimediato una lesione del tendine retto femorale della coscia destra. Per il classe ’96 stagione da mandare in archivio prima della fine, senza poter aiutare i propri compagni nella rincorsa alla Champions League, e con tempi di recupero che si aggirano intorno ai due mesi. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pellegrini come Dybala, intervento chirurgico in vista: operazione in Finlandia?

Pellegrini infortunato, intervento in Finlandia: si allungano i tempi di recupero

La stagione di Lorenzo Pellegrini si sta trasformando in un incubo. Il capitano giallorosso la settimana scorsa si è infortunato e gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione

Roma, incubo Pellegrini: valuta l'operazione come Dybala

Roma, tegola Pellegrini: possibile l'intervento e almeno due mesi di stop

Il capitano giallorosso out per infortunio muscolare: rischio intervento e tempi di recupero lunghi: almeno due mesi di stop.

