Pedullà | Mercato? Mai sveglia vedi l’Inter Luis Henrique un fattore

Alfredo Pedullà analizza il mercato dell'Inter, rivelando che i nerazzurri stanno anticipando alcune mosse strategiche. Oltre a Petar Sucic, l'attenzione si concentra anche su Luis Henrique, un potenziale rinforzo. L'editoriale su Sportitalia.it offre uno sguardo approfondito sulle trattative che potrebbero definire il futuro della squadra.

Pedullà ha parlato del mercato dell’Inter, che sta anticipando alcune mosse. Non solo Petar Sucic, ma i nerazzurri stanno lavorando per chiudere Luis Henrique. SEMPRE MERCATO – Alfredo Pedullà, nel suo editoriale su Sportitalia.it, ha parlato delle mosse dell’Inter. OK Sucic, mentre per Luis Henrique il Marsiglia ha l’esigenza di vendere. Le sue parole: « Dicono: non disturbate il conducente quando c’è una scudetto da assegnare e anche una Champions. Giusto, ma il mercato non ha la sveglia puntata, nel senso che la sveglia non c’è e ogni giorno può essere quello giusto per pensare al futuro con ambizioni sempre più elevate. Si spiegano così le mosse dell’Inter che il 31 maggio si giocherà la vita in Champions: prima Sucic per il centrocampo, quindi l’assalto a un esterno di talento come Luis Henrique che ha sposato il nerazzurro e adesso serve avvicinarsi ai 30 milioni chiesti dall’OM (una necessità cedere un pezzo pregiato entro il 30 giugno per motivi di bilancio) ». 🔗Leggi su Inter-news.it