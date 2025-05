Pediatria Sip | Il cuore della prevenzione batte nell’infanzia

La Società Italiana di Pediatria (Sìp) inaugura il suo 80° Congresso nazionale a Napoli, dal 28 al 31 maggio, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione nell'infanzia. Investire nella salute dei bambini è cruciale per costruire un futuro più sano e giusto, promuovendo un percorso di crescita sostenibile per l'intera società.

(Adnkronos) – Investire oggi nella salute dei bambini significa costruire un Paese più sano, più giusto e più sostenibile. E' questo il messaggio con cui la Società italiana di pediatria (Sìp) apre il suo 80° Congresso nazionale in programma a Napoli dal 28 al 31 maggio. Un appuntamento che riunisce oltre 2.000 pediatri da tutta

Pediatria, Sip: "Il cuore della prevenzione batte nell'infanzia"

Secondo msn.com: Dal 28 al 31 maggio a Napoli l'80esimo congresso della società scientifica, il messaggio è che 'la salute si costruisce nei primi anni di vita' ...

Pediatria. La prevenzione inizia dalla buona comunicazione. Intesa Sipps-Università

Come scrive quotidianosanita.it: il piccolo paziente e la sua famiglia sia la prima arma per la prevenzione. “L’obiettivo – spiega la Sipps - è quello di restituire al pediatra il ruolo di figura centrale di riferimento ...

Pediatria. 4 bambini su 100 ipertesi già alle elementari

Secondo quotidianosanita.it: Presidente Sip – la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento dell’ipertensione dovrebbero iniziare in età pediatrica, superando il preconcetto che l’età evolutiva sia esente da ...

