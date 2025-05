Pedersen fa tris al Giro d’Italia 2025 e resta in maglia rosa

Mads Pedersen brilla ancora al Giro d'Italia 2025, conquistando la maglia rosa grazie a un'eccezionale vittoria nella quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera. Dopo un momento di difficoltà sulla salita finale, il corridore della Lidl-Trek ha compiuto una straordinaria rimonta, trionfando al fotofinish e consolidando la sua leadership nella corsa.

MATERA (ITALPRESS) – Capolavoro di Mads Pedersen, la maglia rosa vince anche nella quinta tappa del Giro d’Italia 2025, la Ceglie Messapica-Matera di 151 chilometri. Il danese della Lidl-Trek si era staccato sulla salita finale, ma dopo una grande rimonta è riuscito a vincere al fotofinish sull’azzurro Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious); terzo il britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). La corsa è scivolata via con la solita fuga di giornata, dopo pochi chilometri dal via ufficiale Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Giosuè Epis (Arkea- B&B Hotels) e Lorenzo Milesi (Team Movistar) hanno guadagnato un buon margine dal gruppo che fino ai -40 non ha forzato l’andatura: i tre, infatti, hanno trovato la giusta intesa per tentare l’impresa. Milesi e Bais hanno proseguito la loro azione, diversi velocisti hanno perso contatto sulla salita di Montescaglioso: i due uomini in fuga sono stati ripresi a 13 km dal traguardo, decisivo il forcing nel finale da parte della UAE che ha scremato ulteriormente il gruppo. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Pedersen fa tris al Giro d’Italia 2025 e resta in maglia rosa

Approfondimenti da altre fonti

Mads Pedersen fa tris a Matera: volata al fotofinish su Zambanini per la prima vittoria in maglia rosa

Segnala fanpage.it: Mads Pedersen gigantesco anche a Matera: volata prepotente su Zambanini e Pidcock e terzo successo personale in questo Giro d'Italia ...

Giro d'Italia, Pedersen terza vittoria

rainews.it scrive: Mads Pedersen fa tris al Giro d'Italia: il danese si impone allo sprint nella quinta tappa, Ceglie Massapica-Matera, 144km. Pedersen conserva la maglia rosa ancora con uno spunto poderoso.

Pedersen fa tris al Giro d’Italia 2025 e resta in maglia rosa

Riporta msn.com: MATERA (ITALPRESS) - Capolavoro di Mads Pedersen , la maglia rosa vince anche nella quinta tappa del Giro d'Italia 2025, la Ceglie Messapica-Matera di 151 chilometri. Il danese della Lidl-Trek si era ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giro d'Italia 2025, Pedersen torna in maglia rosa: la classifica generale dopo tre tappe

Mads Pedersen conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025 con una volata perfetta a Valona, che gli vale anche il ritorno in maglia rosa.