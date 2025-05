Pedemontana Sociale | Esempio eccellente modello per la regione

La Pedemontana Sociale rappresenta un esempio eccellente per l'intera regione Emilia-Romagna. Ieri, martedì 13 maggio, l'assessore regionale Isabella Conti ha visitato l'Unione Pedemontana Parmense, facendo tappa al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza, un'importante realtà che promuove il welfare e il sostegno alle famiglie sul territorio.

Visita in Unione Pedemontana Parmense per l’assessore regionale Isabella Conti. Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 13 maggio, la delegata al Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola dell’Emilia-Romagna, ha fatto tappa al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pedemontana Sociale: "Esempio eccellente, modello per la regione"

Cosa riportano altre fonti

Pedemontana: nuovi orari per lo Sportello immigrati

Si legge su gazzettadiparma.it: attivi nei territori dell’Unione Pedemontana Parmense e gestiti da CIAC Impresa Sociale ETS, in collaborazione con i Comuni e Azienda Pedemontana Sociale. Il primo ad inaugurare i nuovi orari ...

Asiago. Ulss 7 Pedemontana: turismo sociale e inclusivo, strumenti ed esperienze innovative a confronto

Secondo altovicentinonline.it: Continua l’impegno dell’ULSS 7 Pedemontana, in collaborazione con le Amministrazioni ... per i turisti messe a punto in Altopiano nell’ambito del progetto Turismo Sociale e Accessibile promosso dalla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.