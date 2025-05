Pedalare per la ricerca

Pedalare per la ricerca: Fabio Celeghin si è allenato con determinazione tra le colline di Calp, un vero paradiso ciclistico a sud di Valencia. Con 130 chilometri di percorsi e un clima ideale, è pronto a affrontare nuove sfide per sostenere la ricerca e non farsi trovare impreparato nella sua missione di solidarietà.

S’è allenato duramente anche quest’anno, su e giù per le colline che circondano Calp, 130 chilometri a sud di Valencia, in Spagna: un paradiso per ciclisti, grazie al clima mite e alle strutture dedicate. Fabio Celeghin (nella foto) non vuole farsi trovare impreparato neanche quest’anno, per la dodicesima edizione di “ Da Santo a Santo “, l’iniziativa che lo vedrà ancora una volta protagonista sulle strade d’Italia, pedalando sulla sua bici con l’obiettivo di raccogliere sempre più fondi per la ricerca sui tumori cerebrali. Suderà per circa 1.200 chilometri, Fabio, non risalendo la Penisola come lo scorso anno, ma tagliandola da Ovest a Est: partenza il 2 giugno da Sanremo, arrivo dopo sei tappe sabato 7 a Padova, la “città del Santo”. Il tutto, nel ricordo del padre Giovanni, mancato nel 2011 per un tumore cerebrale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedalare per la ricerca

Su questo argomento da altre fonti

Pedalare per la ricerca

Scrive ilgiorno.it: S’è allenato duramente anche quest’anno, su e giù per le colline che circondano Calp, 130 chilometri a sud di Valencia, in Spagna: un paradiso per ciclisti, grazie al clima mite e alle strutture dedic ...

Pedalare per la ricerca: da santo a santo

Come scrive msn.com: L'iniziativa torna in pista per la dodicesima edizione: missione raccogliere fondi per la lotta ai tumori cerebrali ...

PEDALARE PER LA RICERCA: TORNA “DA SANTO A SANTO”, LA MARATONA CICLISTICA CHE RACCOGLIE FONDI PER LA LOTTA AI TUMORI CEREBRALI

Segnala tuttobiciweb.it: Dall'Albania a Roma, dall’iniziale traguardo di Tirana a quello finale di Roma. Da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno, Rai Radio1 e in simulcast il canale digitale Radio1 Sport, racconteranno tutto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ricerca su consumo prodotti ittici di Marine Stewardship Council con Globescan

Marine Stewardship Council?(MSC), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilit? ittica, pubblica i risultati della pi? grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilit? a livello nazionale e globale.