Pedalando per la Città | Salerno si prepara alla 31 edizione il piano traffico

Il 18 maggio torna "Pedalando per la città", la 31° edizione della manifestazione dedicata agli amanti dello sport all'aria aperta a Salerno. Il Comune ha presentato il piano traffico per l'evento, promettendo una giornata all'insegna del divertimento e della mobilità sostenibile. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa iniziativa!

Tutto pronto per "Pedalando per la città": è in programma il 18 maggio, infatti, la 31° edizione della manifestazione attesa dagli amanti dello sport all'aria aperta. Nel corso della presentazione dell'iniziativa, stamattina, il Comune ha reso noto il dispositivo di traffico.

