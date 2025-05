Pd c’è un unico candidato alla segreteria provinciale | è Massimiliano Gobbi

Massimiliano Gobbi, ingegnere di 52 anni e attuale segretario del circolo di Castelsangiovanni, è l'unico candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico. La sua elezione, prevista per il congresso del 20 giugno, rappresenta un momento decisivo per il partito nella provincia, segnando una nuova fase di leadership e impegno.

Il prossimo segretario provinciale del Partito Democratico sarà Massimiliano Gobbi, ingegnere di 52 anni, attuale segretario del circolo di Castelsangiovanni, cittadina nella quale vive. È lui l’unica figura proposta per il congresso: nell’assemblea provinciale del 20 giugno la sua elezione verrà. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pd, c’è un unico candidato alla segreteria provinciale: è Massimiliano Gobbi

