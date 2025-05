Paura in Carso | ladri forzano una finestra ma i proprietari sono in casa

La paura dilaga nel Carso, dove i ladri forzano una finestra mentre i proprietari sono in casa. L'ultimo caso risale alla serata del 13 maggio, a Santa Croce, e si aggiunge a un clima di tensione già accentuato dai recenti blitz di criminalità, come quelli avvenuti a scala Santa. I residenti hanno sporto denuncia ai carabinieri.

Ancora paura nelle case a causa dei blitz di ladri. L'ultimo episodio in ordine di tempo, dopo i clamorosi fatti di scala Santa dei giorni scorsi, è quello avvenuto a Santa Croce nella tarda serata di ieri 13 maggio. Secondo quanto denunciato dagli stessi residenti ai carabinieri della Compagnia. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Paura in Carso: ladri forzano una finestra, ma i proprietari sono in casa

