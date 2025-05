Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste

Sasso e Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all'AIS di Trieste, dando il via ai primi risultati nella categoria Senior. Opicina ospita la seconda tappa dell'Artistic International Series 2025, una competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle, che culminerà in un gran finale sempre in Italia. Un evento imperdibile per gli appassionati!

Arrivano i primi responsi nella categoria Senior in quel di Opicina, località triestina che sta ospitando questa settimana la seconda tappa dell’ Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che vedrà il suo atto finale sempre in Italia, nello specifico a Reggio Emilia, nel mese di giugno. Si tratta di risultati di estremo valore, in quanto l’Italia ha letteralmente dominato la prova della solo dance, grazie ai successi firmati da Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi nelle rispettive categorie. Decisamente positiva la prestazione della Campionessa del Mondo, salita di colpi anche nel segmento più lungo rispetto alla gara di Buenos Aires. L’azzurra nello specifico sulle note di Billie Eilish ha messo sul piatto un dominio netto in entrambi i punteggi, confezionando un comparto di elementi di assoluto valore e prendendo il largo fin da subito con una micidiale Artistic foot sequence, assegnata di livello 4 e premiata con un QOE oscillante tra il +3 ed il +2. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste

