’Paternal leave’ al Cinemacity In sala l’attore Luca Marinelli

Verrà proiettato in anteprima questa sera alle 20.30, alla multisala Cinemacity, dove appena aperte le prevendite sono stati venduti quasi 500 biglietti, e domani al Cinedream di Faenza (20.20), il film ‘Paternal Leave’, della regista tedesca Alissa Jung. La pellicola è interpretata da Luca Marinelli, acclamato interprete di Mussolini nella serie diretta da Joe Wright e tratta dalla monumentale opera di Scurati. La regista e l’attore saranno presenti in sala per introdurre la pellicola girata lo scorso anno tra Ravenna, Marina Romea, Casal Borsetti, Cervia, Comacchio e Argenta. Scritto e diretto da Jung che è anche la moglie di Marinelli, il film racconta del viaggio di un’adolescente tedesca, interpretata da Juli Grabenhenrich che, sola e arrabbiata, decide di andare sulla riviera romagnola per conoscere il padre biologico che non ha mai visto e che vive in Italia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it