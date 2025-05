passeggera senza biglietto aggredisce controllori e ferma la corsa del bus

Martedì mattina, una 25enne italiana ha scatenato il caos su un autobus al di fuori della stazione di piazza Vittorio Emanuele II, mentre era in corsa nella zona dell'Esquilino. Senza biglietto, ha aggredito i controllori, costringendo il mezzo pubblico a fermarsi bruscamente e creando scompiglio tra i passeggeri.

