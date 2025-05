Passeggera rifiuta di volare vicino a una neonata il racconto della madre | “Alla fine è stato peggio per lei”

Una giovane mamma ha condiviso sui social una surreale esperienza durante un volo, quando una passeggera si è rifiutata di sedersi accanto a lei a causa della sua neonata. Un episodio che, sebbene inizialmente sgradevole, si è concluso con un lieto fine inaspettato, riaccendendo il dibattito sulla presenza dei bambini sugli aerei.

