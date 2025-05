Passa il Giro d’Italia Tutte le scuole chiuse E mille bandiere rosa per colorare la città

Il Giro d'Italia torna a colorare Viareggio con migliaia di bandiere rosa e scuole chiuse per festeggiare questo evento straordinario. Mercoledì 21 maggio, la carovana ciclistica partirà da piazza Palombari dell'Artiglio, portando con sé entusiasmo e passione per una competizione che unisce la città e i suoi abitanti.

Si accorcia la distanza che separa Viareggio dal ritorno (per il terzo anno consecutivo) del Giro d’Italia, che mercoledì 21 maggio con la sua carovana si muoverà per l’undicesima tappa da piazza Palombari dell’Artiglio, nel cuore produttivo della Darsena, per la volata verso Castelnovo ne’ Monti, nell’Appenino reggiano. E mentre sul lungomare hanno cominciato a sventolare le bandiere rosa issate dal Comune, nelle strade e nelle piazze coinvolte dalla corsa iniziano a spuntare i cartelli coi divieti di sosta e transito. E visto che l’evento, con l’allestimento del villaggio Rcs e la sfilata dei campioni, "avrà un impatto importante sulla viabilità" cittadina, per quel giorno il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Oltre un mese fa il Comune ha avviato una serie di confronti, nel salone dell’Udina, sia con i dirigenti scolastici che con le aziende della cantieristica. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passa il Giro d’Italia. Tutte le scuole chiuse. E mille bandiere rosa per colorare la città

Passa il Giro d'Italia. Tutte le scuole chiuse. E mille bandiere rosa per colorare la città

