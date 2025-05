Pascolo abusivo nella Riserva naturale Lago soprano | più di cento tra capre e pecore La video-denuncia del Wwf

Un grave atto di pascolo abusivo è stato documentato dal WWF nella Riserva naturale Lago Soprano di Serradifalco, dove oltre cento capre e pecore pascolano in un'area protetta. Questo comportamento illegale mette a rischio l'ecosistema del lago, come messo in evidenza nella videodenuncia dell'organizzazione, sottolineando l'urgenza di proteggere questi ambienti fragili.

Più di cento tra capre e pecore in un’area in cui vige il divieto di pascolo. È quando ha documentato – e denunciato – il Wwf all’interno della Riserva naturale Lago Soprano di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Come si vede nel video, gli animali pascolano vicino allo specchio lacustre e intorno si notano due-tre uomini e un veicolo. L’associazione ambientalista ricorda che nelle aree protette il pascolo è vietato – o regolamentato con stringenti limiti e con specifiche autorizzazioni – in quanto può nuocere alla conservazione degli habitat e alla biodiversità: il calpestio delle greggi, infatti, produce danni al suolo e all’assetto idrogeologico, alla vegetazione naturale e al cotico erboso, agli insetti ed alla macrofauna, soprattutto nel periodo delicatissimo – come in questo caso – della riproduzione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it