Partnership Aimag-Hera assemblea pubblica con i cittadini

L'amministrazione comunale di Carpi invita i cittadini a un'assemblea pubblica per discutere la partnership industriale tra Aimag Spa e Hera Spa. L'incontro si terrà martedì 27 maggio, alle 20.30, presso l'auditorium San Rocco, con la partecipazione del sindaco e dei rappresentanti delle aziende coinvolte. Un'opportunità per informarsi e confrontarsi su iniziative importanti per la comunità.

L’amministrazione comunale di Carpi invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica di presentazione e confronto sul percorso di partnership industriale tra Aimag Spa ed Hera Spa. L’assemblea si svolgerà martedì 27 maggio, alle 20.30, all’auditorium San Rocco. Partecipano il sindaco. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Partnership Aimag-Hera, assemblea pubblica con i cittadini

Approfondimenti da altre fonti

Assemblea Pubblica: “Crisi della globalizzazione e reshoring''

Secondo welfarenetwork.it: Crisi della globalizzazione e reshoring: i nuovi equilibri del commercio internazionale'', al via lunedì 10 ottobre l'Assemblea Pubblica di Alsea con Carlo Sangalli e Betty Schiavoni, in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

SMI Technologies & Consulting sigla una partnership con Mkers

L’azienda Smart Managed Innovation, leader nella distribuzione di servizi nel settore IT (Information Technology), ha siglato una partnership con Mkers per diventare il partner tecnologico in vista del lancio in primavera della Gaming House.