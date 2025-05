Partite Iva italiana per società estere inesistenti | chiusa una società di rappresentanza fiscale

FIRENZE – La Guardia di Finanza intensifica il controllo sulle società estere inesistenti nel commercio online, dopo la chiusura di una società di rappresentanza fiscale. I militari hanno collaborato con l'Agenzia delle entrate per smascherare pratiche irregolari che minacciano l'integrità del mercato e garantire una concorrenza leale. Ulteriori dettagli sulle operazioni in corso verranno divulgati a breve.

FIRENZE – Guardia di Finanza, giro di vite contro le società estere inesistenti nel settore del commercio on line. Nei mesi scorsi, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, con i funzionari della Direzione provinciale della locale Agenzia delle entrate, hanno eseguito una serie di controlli in materia di attribuzione di nuove partite Iva che ha portato alla scoperta di oltre 1000 società estere inesistenti operanti nel settore del commercio di prodotti via internet. Le Fiamme Gialle fiorentine e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in linea con le direttive emanate dal Ministero dell'economia finalizzate a prevenire e contrastare le frodi fiscali connesse all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, attraverso un'accurata attività d'intelligence svolta inizialmente sul territorio e successivamente analizzando i rilievi emersi mediante la consultazione delle banche dati in uso, si sono resi conto della elevata frequenza con cui il nome di un soggetto di etnia sinica ricorreva, destando particolare sospetto.