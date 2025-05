Partir un jour il film karaoke di Amélie Bonnin che fa cantare Cannes

"Partir un jour" è il film karaoke di Amélie Bonnin che celebra la magia del canto a Cannes. Attraverso la voce di una protagonista quarantenne, cui i capelli bianchi raccontano una storia di rinascita e liberazione, la pellicola esplora il tema della scoperta di sé e dell'emozione di cominciare un nuovo capitolo della vita.

"Ho 40 anni, qualche capello bianco e la sensazione che tutto stia iniziando ora”. Era la dichiarazione, molto femminile per via del capello bianco – mai un maschio francese a quell’età avrebbe sot. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Partir un jour”, il film karaoke di Amélie Bonnin che fa cantare Cannes

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Partir un jour, la recensione della commedia musicale che ha aperto il Festival di Cannes

Da comingsoon.it: Partir un jour la recensione della commedia musicale diretta da Amelie Bonnin che ha aperto il Festival di Cannes ...

Apri il menu di navigazione

gqitalia.it scrive: Juliette Armanet e Bastien Bouillon illuminano Partir un jour, l'emozionante film opera prima che apre il Festival di Cannes 2025 ...

Notre critique de Partir un jour, le film d’ouverture qui fait revenir à Cannes en chantant

Segnala msn.com: CRITIQUE - Le film musical d’Amélie Bonnin, avec Juliette Armanet et Bastien Bouillon, lance la 78e édition du Festival de Cannes et sort en salle. Un bonheur réservé au plus grand nombre.

Potrebbe interessarti su Zazoom

MultiVersus - il roster si amplia con Ciuffo bianco, il leader dei Gremlin

Già disponibili l’aggiornamento per Halloween e l’evento “Mosto di Mostri” Warner Bros. Games ha annunciato che Ciuffo bianco, il principale antagonista del franchise Gremlins, arriva tra i personaggi giocabili della Stagione 1 di MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games.