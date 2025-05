Partecipazione dei lavoratori in azienda ok in Senato alla legge | Cisl esulta

La legge sulla partecipazione dei lavoratori in azienda ha ottenuto il via libera definitivo al Senato, suscitando grande entusiasmo nel sindacato Cisl. Michele Vaghini esprime profonda soddisfazione, definendo l'approvazione un traguardo storico che promette di trasformare il panorama lavorativo e rafforzare la democrazia economica in Italia.

Profonda soddisfazione nel sindacato Cisl per l’approvazione definitiva al Senato della "Legge sulla partecipazione in azienda". «Un traguardo storico per il mondo del lavoro e la democrazia economica in Italia. È un risultato che può cambiare il mondo del lavoro – dichiara Michele Vaghini. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Partecipazione dei lavoratori in azienda, ok in Senato alla legge: Cisl esulta

Ne parlano su altre fonti

Senato approva legge per coinvolgere i lavoratori nella gestione e utili delle imprese

Lo riporta gaeta.it: La legge approvata dal Senato, promossa dalla Cisl, introduce incentivi fiscali e nuove forme di partecipazione economica e gestionale dei lavoratori nelle imprese, con il sostegno del governo Meloni.

Cosa prevede la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili

Come scrive policymakermag.it: Con il via libera definitivo del Senato l’Italia ha dato attuazione all’articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione e agli utili delle imprese. L ...

Lavoratori, la partecipazione nella gestione delle aziende è cosa fatta: il Senato ha detto sì

Lo riporta msn.com: La partecipazione dei lavoratori nella gestione delle aziende è cosa fatta: dal Senato è arrivato il sì definitivo, con 85 sì, 21 no e 28 astenuti. Ecco cosa prevede il disegno di legge ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Oliboli7 è il primo campione d’Europa: ipotecata la partecipazione alla eWorld Cup

Dopo essere rientrato tra i sei migliori giocatori d’Europa insieme al compagno di squadra Prinsipe, il giovane talento Oliboli7 della scuderia Mkers sbanca le Global Series 2021, divenendo il primo campione europeo e aggiudicandosi un posto alla prossima eWorld Cup Un weekend da incorniciare quello appena trascorso per il team Mkers e Oliver Uttgren, in arte Oliboli7: dopo una spettacolare doppietta di vittorie in finale, il giovane talento svedese – già trionfatore della eAllsvenskan 2020 e fin da subito al vertice delle classifiche settimanali di FIFA 21 – si è guadagnato l’ambita e agognata onorificenza di primo campione d’Europa, qualificandosi direttamente alla eWorld Cup, la massima competizione eSportiva di FIFA 21.