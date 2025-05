Parma-Napoli il sindaco della città emiliana | Speriamo sia una festa di sport Serve l’intervento di altri agenti da fuori regione

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, esprime le sue speranze in vista della partita Parma-Napoli, sottolineando l'importanza dell'evento sportivo. "Ci aspettiamo una festa di sport", afferma, evidenziando la necessità di un intervento di agenti provenienti da altre regioni per garantire la sicurezza durante il big match in programma al Tardini.

"L'aspettativa rispetto a questo evento è alta, Parma-Napoli è una partita importante e noi speriamo sempre che siano sempre feste di sport". Così il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha parlato del big match in programma domenica sera al Tardini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

