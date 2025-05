Parma Napoli Di Domenico chiaro | Chiedo ai tifosi partenopei di presentarsi con il biglietto e di essere civili!

In vista della partita Parma-Napoli, il Questore Maurizio Di Domenico ha rivolto un appello ai tifosi partenopei, invitandoli a presentarsi con il biglietto e a mantenere un comportamento civile. Con 3500 biglietti disponibili per il settore ospiti, è fondamentale garantire la sicurezza e il rispetto durante l'evento sportivo.

Parma Napoli, il Questore Di Domenico, ha rilasciato qualche dichiarazione ai tifosi partenopei in vista della trasferta Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, ai microfoni di Radio CRC ha voluto parlare di Parma Napoli soffermandosi sul settore ospiti. LA CHIAREZZA – «Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma Napoli, Di Domenico chiaro: «Chiedo ai tifosi partenopei di presentarsi con il biglietto e di essere civili!»

Su questo argomento da altre fonti

Parma-Napoli, aperta la trasferta ai tifosi azzurri: 3.500 biglietti in vendita

Da corrieredellosport.it: Arriva l'ok dell'Osservatorio. Il Questore Di Domenico: "Controlli serrati, accesso consentito solo con fidelity card. Puntiamo su una festa di sport" ...

Parma-Napoli, disponibile solo il settore ospiti: parla il questore Di Domenico

Scrive ilnapolionline.com: Questo pomeriggio alle 14:00 è stata aperta la vendita dei tagliandi per il match del Tardini. Molti tifosi del ...

Maurizio Di Domenico(Questore di Parma) spiega la logica adottata nel criterio di vendita dei biglietti

Si legge su msn.com: MAURIZIO DI DOMENICO A RADIO CRC: «Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. Non sarà consentito andare in altri settori: abbiamo adottato un articolato siste ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli-Parma 2-1 - gol di Lukaku e Anguissa: rimonta al fotofinish

Gli azzurri ci provano, ma trovano sempre un Suzuki attento: il portiere giapponese si fa sentire in uscita e tra i pali non commette errori, esibendosi al 41' nell'intervento più complicato per neutralizzare la conclusione - ovviamente - di Kvaratskhelia.