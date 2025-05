Parma-Napoli comunicato ufficiale sui biglietti del settore ospiti | le info

Il Parma Calcio ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardante la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della gara Parma-Napoli. Questa sfida si preannuncia cruciale per il prosieguo del campionato, considerando l'importanza del match per entrambe le squadre. Ecco tutte le informazioni utili per i tifosi residenti in Campania e non.

Parma-Napoli sarà una gara decisiva per le sorti di questo campionato. Gli azzurri si sono infatti giocati il "jolly" di un possibile pareggio nell'ultima gara casalinga contro il Genoa e se vorranno inseguire ancora il sogno Scudetto sono obbligati a vincere. D'altro canto, i ducali sono in una situazione di classifica non tranquilla e inseguono ancora la salvezza. Parma-Napoli, le info sui biglietti sel settore ospiti. Per i tifosi del Napoli è arriva già ieri la tanto attesa ufficialità: la trasferta sarà aperta ai tifosi residenti in Campania, ma solo per il settore ospiti. Il Napoli ha anche comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti, che partirà oggi (14 maggio 2025) alle ore 14.

