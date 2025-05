Parma il sindaco | Aspettative alte contro il Napoli auguriamo una cosa ai loro tifosi

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, esprime le sue alte aspettative per la sfida contro il Napoli, un incontro che potrebbe rivelarsi cruciale per la corsa allo scudetto. In un'intervista a Radio Kiss Kiss, Guerra condivide il suo tifo e un affettuoso augurio ai sostenitori partenopei. L'attesa per la partita è palpabile e la tensione sale.

PARMA- NAPOLI – «L'aspettativa rispetto a questo evento è alta, Parma-Napoli è una partita importante e noi speriamo sempre che siano sempre feste di sport. Vedo quanto è complessa la macchina organizzativa dell'ordine pubblico. Dobbiamo chiedere l'intervento di altri agenti da fuori regione. Mi chiedono di intervenire anche se non è sotto il mio controllo.

