’Parliamone insieme’ un ponte tra Ranza e il mondo esterno

"Parliamone Insieme" rappresenta un ponte tra il carcere di Ranza e il mondo esterno. È il primo libro uscito dal istituto, presentato al centro civico "Le Granaglie". Tra il pubblico, i protagonisti Luciano, Vincenzo e Carlo, studenti detenuti in permesso premio, condividono la gioia di un incontro significativo con la comunità.

Profumato di stampa, dal carcere di Ranza è uscito il primo libro ’Parliamone Insieme’, presentato al centro civico ’Le Granaglie’. In platea, fra gli altri, tre protagonisti studenti detenuti in permesso premio, Luciano, Vincenzo e Carlo. Soddisfatti e commossi per questa vicinanza della comunità come tifosi in curva. Fra quelle 60 pagine si incontrano alcune riflessioni come "dietro queste celle e le mura, nonostante gli errori del passato, ci sono cuori che battono, che amano e occhi che piangono, che sperano pronti a ricominciare". Con i grazie rivolti a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato da redattori esterni in questo cammino in dialogo sulla partecipazione attiva e la legalità, per confrontarsi e riconoscere nelle storie degli altri anche quando quelle sviluppate in contesti difficili come quello della detenzione istruita. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Parliamone insieme’, un ponte tra Ranza e il mondo esterno

