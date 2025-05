Parlamento europeo patrocina Next Generation Fest a Firenze

Firenze, 14 maggio 2025 - Il Next Generation Fest, promosso dalla Regione Toscana, si terrà per il terzo anno consecutivo sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Questo prestigioso riconoscimento, giunto nei giorni scorsi, rafforza l'importanza dell'evento dedicato ai temi di innovazione e sostenibilità, confermando il suo ruolo cruciale nel panorama culturale europeo.

Firenze, 14 maggio 2025 - Per il terzo anno consecutivo, il Next Generation Fest promosso dalla Regione Toscana si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. "La conferma dell'autorevole riconoscimento è giunta nei giorni scorsi - riporta una nota -. E questa volta, è accompagnata anche da una presenza più tangibile dell'istituzione". L'evento si terrà il 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze e nell'area expo della manifestazione ci sarà anche uno stand del Parlamento Europeo che farà conoscere meglio le sue attività e le opportunità che l'Unione europea offre ai più giovani. "Ancora una volta le istituzioni europee riconoscono il valore di questo evento e per noi è motivo di grande orgoglio - sottolinea - il presidente Eugenio Giani -. Quest'anno il Next Generation Fest interpreta sempre di più qual è lo spirito delle nostre politiche giovanili: alimentare un protagonismo delle giovani generazioni per il presente e per il futuro che affonda radici e consapevolezza nei principi della Repubblica italiana e nel suo strettissimo legame con la dimensione europea". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parlamento europeo patrocina Next Generation Fest a Firenze

