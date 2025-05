Parla Vincenzo Luca Milione indagato per la morte di Mara Favro e arrestato per altro | Volevo solo vedere un terreno di mio papà

Luca Milione è al centro di una drammatica vicenda giudiziaria, indagato per la morte di Mara Favro e arrestato per altro. Oggi, 14 maggio 2025, ha dichiarato in tribunale di essere andato a controllare un terreno di proprietà del padre, definendo il suo gesto innocuo in un contesto carico di tensione e incertezze legali.

"Stavo andando in un terreno di proprietà di mio papà, non lontano da casa, per trovare un posto dove posizionare un pullman". Con queste parole oggi, mercoledì 14 maggio 2025, Luca Milione ha spiegato al giudice del tribunale di Torino cosa stava facendo lunedì.

