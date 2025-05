PARG all’Eurovision 2025 chi è il cantante dell’Armenia

L'Armenia si prepara a brillare all'Eurovision 2025 con PARG, un talentuoso artista che fonde tradizione e modernità. Con il suo brano "Survivor", PARG offre una performance carismatica che promette di catturare il cuore del pubblico. Ma chi è davvero questo artista emergente? Scopriamo insieme Pargev Vardanyan, il volto dietro il nome PARG.

L’Armenia punta in alto all’Eurovision 2025 con PARG, un artista che mescola tradizione e modernità. Con il brano Survivor, PARG porta sul palco di Basilea una performance intensa e carismatica, pronta a lasciare il segno. Chi è PARG. Pargev Vardanyan, in arte PARG, è un artista originario di un piccolo villaggio sulle rive del lago Sevan, in Armenia. Durante l’adolescenza, si è trasferito con la famiglia a Volgograd, in Russia, dove ha studiato arti teatrali all’Istituto Statale di Teatro e Cinema. In quegli anni, ha co-fondato la band The Edge Chronicles, con la quale ha girato tra Armenia, Russia, Georgia e Ucraina. Nel 2022, è tornato in Armenia e ha iniziato la sua carriera da solista. Ha collaborato con artisti locali come Brunette e ha reinterpretato brani di successo, tra cui Snap di Rosa Linn. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - PARG all’Eurovision 2025, chi è il cantante dell’Armenia

