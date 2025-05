Parcheggio sotto la lente Via Martelli l’sos di Brogi | Errori alla segnaletica

Il parcheggio in via Martelli è sotto la lente d'ingrandimento del consigliere comunale Lorenzo Brogi, che denuncia gravi errori nella segnaletica. Le indicazioni, collocate a un’altezza pericolosa e facilmente spostabili, confondono gli automobilisti, orientando erroneamente verso garage condominiali. Un duro attacco all'amministrazione comunale sul tema della sicurezza stradale.

Posizionati pericolosamente ad altezza d’uomo, si girano con la spinta di una mano e indicano il senso unico. ma dentro l’imbocco di garage condominiali. Duro attacco del consigliere comunale del Gruppo Misto Lorenzo Brogi all’amministrazione comunale sulla segnaletica verticale posizionata in chiusura dei lavori di realizzazione del parcheggio di via Martelli ad Osteria Grande, che serve anche la palestra delle scuole elementari. "Siamo ben oltre il paradosso", esordisce Brogi, che poi dà il via a una lunga lista di problematiche che riguarda la segnaletica del parcheggio. "E’ una lunga sequela di errori ed orrori – spiega Brogi –. I cartelli sono stati posizionati in alcuni punti ad altezza d’uomo e una persona neppure troppo alta rischia di sbatterci e tagliarsi. Buona parte dei cartelli. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio sotto la lente. Via Martelli, l’sos di Brogi: "Errori alla segnaletica"

