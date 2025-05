Paperdi Juvecaserta ottimi risultati dal settore giovanile

La Decò Juvecaserta 2021 sta vivendo un momento di grande successo grazie al suo settore giovanile. Infatti, dopo aver chiuso al terzo posto il campionato under 17/Gold, l'Under 14 si è qualificata per le final four del raggruppamento oro, promettendo ulteriori emozioni e soddisfazioni. I giovani talenti continuano a regalare speranze e risultati incoraggianti.

Tempo di lettura: 3 minuti È tempo di finali per le formazioni giovanili della Decò Juvecaserta 2021. Chiusa al terzo posto la fase conclusiva del campionato under17Gold, il quintetto dell’Under 14 si è qualificato per le final four del raggruppamento oro di categoria. I giocatori Alessandro Acconcia, Matteo Anniciello, Angelo Raffaele Antonelli, Luca Lanzara, Luca Liguoro, Vincenzo Maddaloni, Alessandro Meccariello, Fabrizio Minichino, Leonardo Russo, Cristiano Tagliaferro, Augusto Tescione e Jacopo Zampella hanno vinto i quarti di finale, superando il Sorriso Azzurro Sant’Antimo per 87-74 e 55-51. La squadra, sotto la direzione del dirigente Mario Ioele, l’allenatore Nicola Liguori e il suo assistente Giovanni Pani, è ora in attesa di conoscere la data e la sede del concentramento finale. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, ottimi risultati dal settore giovanile

Cosa riportano altre fonti

Paperdi Juvecaserta 2021, domenica l’ultima chiamata per i play-in

Si legge su casertaweb.com: Domenica alle 18:00 al PalaPiccolo, i bianconeri affrontano la Solbat Piombino in una sfida carica di significato. Servono una vittoria e un aiuto dalle altre partite per continuare la stagione.

Paperdi Juvecaserta 2021, domenica l’ultima chiamata per i play-in

Secondo casertaweb.com: Domenica alle 18:00 al PalaPiccolo, i bianconeri affrontano la Solbat Piombino in una sfida carica di significato. Servono una vittoria e un aiuto dalle altre partite per continuare la stagione.

Serie B - Paperdi Caserta: l'ultima al PalaPiccolo con la Solbat Piombino

Scrive pianetabasket.com: Ultimo turno di regular season con la Paperdi Juvecaserta 2021 che ospita domani ... potrebbe consentire ai bianconeri di prolungare la stagione, qualora arrivassero risultati favorevoli dalle altre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : attrezzarsi in tempo per la distribuzione del vaccino

?Se, lo speriamo tutti, il vaccino anti-Covid? pi? vicino di quanto immaginavamo, c?? da sperare anche che il governo gestisca la distribuzione molto meglio di come ha fatto finora con quella dei normali vaccini anti-influenzali.