Papa Leone XIV invita i leader mondiali a un incontro in Vaticano, auspicando che i nemici possano guardarsi negli occhi. La Santa Sede si offre come luogo di dialogo, sottolineando che la vera pace non può essere imposta, ma deve restituire dignità e speranza ai popoli. Un appello alla cooperazione e alla riconciliazione in un mondo lacerato da conflitti.

“La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!”. È il messaggio lanciato da Papa Leone XIV nell’udienza alle Chiese Orientali in occasione del loro Giubileo, oggi, mercoledì 14 maggio. “Chi più di voi può cantare parole di speranza nell’abisso della violenza?”, dice il Pontefice rivolgendosi a patriarchi, arcivescovi e altri rappresentanti della Curia orientale. “Chi più di voi, che conoscete da vicino gli orrori della guerra, tanto che Papa Francesco chiamò le vostre Chiese ‘martiriali’? È vero: dalla Terra Santa all’Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso, quanta violenza!”. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Papa Leone XIV: “Vaticano a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi. Pace non è sopraffazione”

