Papa Leone XIV tutta la verità | Non voleva chiamarsi così…

Quando il nome Leone XIV è risuonato da Piazza San Pietro, il mondo intero ha trattenuto il fiato. Ma dietro questa scelta si cela una storia inaspettata: il nuovo Papa non desiderava quel nome. Scopriamo insieme le motivazioni e i segreti che hanno portato a una decisione tanto significativa e controversa.

Piazza San Pietro col fiato sospeso. La fumata bianca, il campanone che suona, i fedeli che aspettano. Quando il nome Leone XIV ha risuonato dal balcone centrale, il mondo ha accolto il nuovo Papa con rispetto e curiosità. In molti si sono chiesti perché proprio quel nome, cosa ci fosse dietro quella scelta. Leggi anche: Papa Leone XIV, quando inizia il Pontificato: tutto sul rito che ha sostituito l’intronizzazione Le immagini del Conclave scorrevano rapide. Volti concentrati, preghiera silenziosa, voti che tracciavano il destino della Chiesa. Tra quei cardinali anche Fernando Filoni, figura di primo piano della Curia romana. La sua testimonianza, arrivata nei giorni successivi, ha aperto uno spiraglio sul momento più intimo del nuovo Pontefice. Non si tratta di semplici retroscena. Ogni dettaglio rivela qualcosa della persona, della vocazione, del significato che porta con sé il nuovo successore di Pietro. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone XIV, tutta la verità: “Non voleva chiamarsi così…”

Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV, tutta la verità: “Non voleva chiamarsi così…”

Lo riporta thesocialpost.it: Piazza San Pietro col fiato sospeso. La fumata bianca, il campanone che suona, i fedeli che aspettano. Quando il nome Leone XIV ha risuonato dal balcone ...

Leone XIV, che mistero il nuovo Papa!

Da vanityfair.it: Dal giorno dell’elezione ci interroghiamo senza sosta su chi sia Robert Francis Prevost. Gli studi, la famiglia, gli interessi. Ma il sapere impedisce l’agire. Lasciamo che la novità sia più avvincent ...

Maurizio Misitano: «Papa Leone XIV: per lui le persone sono tutte uguali e importanti» VIDEO

Riporta ilcittadino.it: Parla il direttore della fondazione degli agostiniani nel mondo, ex studente del Gandini di Lodi: «Ieri, una visita a sorpresa del Santo Padre in curia. Ha pregato e condiviso il pranzo con i suoi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.