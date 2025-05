Papa Leone XIV riceve n1 tennis Sinner

Papa Leone XIV ha accolto il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, in una straordinaria udienza privata. Insieme ai suoi genitori e a una delegazione della Fitp, guidata dal presidente Angelo Binaghi, Sinner ha condiviso momenti di cordialità con il Pontefice, noto per la sua passione per lo sport e il tennis.

13.00 Il n°1 del tennis mondiale Sinner è stato ricevuto da Leone XIV con i genitori e una delegazione della Fitp (la Federazione italiana tennis e padel) con il presidente Angelo Binaghi. L'udienza privata segue uno scambio di battute tra il Papa, appassionato di sport e tennista, e i cronisti. "Non portatemi Sinner", ha scherzato il Pontefice con un gioco di parole, poiché in inglese il cognome di Jannik significa 'peccatore'. Oggi l'incontro, nelle sale dietro l'Aula Paolo VI in Vaticano. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV riceve in udienza privata Sinner e Binaghi

Lo riporta msn.com: La federazione ha portato con sé dal Pontefice anche i trofei vinti a Malaga dalle nazionali azzurre maschili e femminili 2024 di Coppa Davis e Billie JK Cup ...

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano

Riporta tg.la7.it: Jannik Sinner e il presidente della FITP, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina dal nuovo Pontefice, Leone XIV. Insieme a Jannik, vestito in giacca e cravatta per l'occasione, anche la ...

Il Papa non riceve uno stipendio: come vive Leone XIV

Si legge su msn.com: La Santa Sede garantisce vitto, alloggio e trasporti al Pontefice, che vive senza fondi o conti personali. L’arrivo di Papa Leone XIV ha riportato sotto i riflettori una domanda tanto curiosa quanto l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Leone XIV ironizza su Sinner: Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui

Durante un incontro informale con i media internazionali, Papa Leone XIV ha regalato un momento di leggerezza parlando della sua passione per il tennis.