Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano | l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza. Accompagnato dalla sua famiglia e da quella del presidente della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, il tennista numero uno al mondo ha vissuto un momento storico e significativo nella sua carriera.

Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis. Nell’udienza privata con il Pontefice, la delegazione della Fitp ha portato con sé anche i trofei vinti a Málaga dalle nazionali azzurre maschili e femminili 2024 di Coppa Davis e Billie JK Cup. Lo scambio di battute a distanza. Soltanto pochi giorni fa, papa Leone XIV e Jannik Sinner erano stati protagonisti di un divertente scambio di battute, seppur a distanza. A margine di un incontro con i media, una giornalista ha chiesto al nuovo Pontefice – grande appassionato di tennis – se organizzerebbe mai una partita di beneficenza per finanziarie le opere missionarie. 🔗Leggi su Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV riceve in udienza privata Sinner e Binaghi

Secondo msn.com: La federazione ha portato con sé dal Pontefice anche i trofei vinti a Malaga dalle nazionali azzurre maschili e femminili 2024 di Coppa Davis e Billie JK Cup ...

Leone XIV ai cattolici orientali: siete preziosi. Continuate a brillare per fede, speranza e carità, e per null’altro

Si legge su fides.org: Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Siete preziosi”. “La Chiesa ha bisogno di voi”. "Continuate a brillare per fede, speranza e carità, e per null'altro". Papa Leone XIV riceve in udienza nell’Aula ...

Il Papa non riceve uno stipendio: come vive Leone XIV

Da msn.com: La Santa Sede garantisce vitto, alloggio e trasporti al Pontefice, che vive senza fondi o conti personali. L’arrivo di Papa Leone XIV ha riportato sotto i riflettori una domanda tanto curiosa quanto l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.