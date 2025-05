papa leone xiv riceve jannik sinner con la sua famiglia

Papa Leone XIV ha accolto oggi Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, insieme alla sua famiglia e al presidente della Federazione italiana, Angelo Binaghi. L’incontro si è svolto questa mattina in una sala della Santa Sede, come riferito dal portavoce Matteo Bruni. Un momento significativo che celebra lo sport e la sua apertura verso nuovi orizzonti.

Papa Leone XIV ha ricevuto oggi il numero uno al mondo di tennis Jannik Sinner insieme al presidente della Federazione italiana, Angelo Binaghi, con le rispettive famiglie. L’incontro, ha fatto sapere il portavoce della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, è avvenuto questa mattina in una sala dietro l’Aula Paolo VI, a Roma. Oggi l’incontro in Vaticano tra #Leone XIV e Jannik #Sinner @janniksin @vaticannewsit @ossromano @ @Rvaticanaitalia pic.twitter.comdWusteL3ht — Massimiliano Menichetti (@MaxMenichetti) May 14, 2025 Il pontefice, appassionato di tennis, aveva scherzosamente citato proprio il campione azzurro, che ieri ha raggiunto i quarti di finale degli Internazionali di Roma battendo in due set l’amico argentino Francisco Cerundolo, a margine della sua prima udienza con stampa mondiale di lunedì scorso. 🔗Leggi su Tpi.it