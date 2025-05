Papa Leone XIV | Ogni mio sforzo sarà per la pace Tacciano le armi

Papa Leone XIV si è pronunciato con forza per la pace, impegnandosi a mettere ogni suo sforzo per fermare i conflitti. Durante un incontro, ha esortato alla volontà di dialogo tra i nemici, sottolineando l'importanza di restituire dignità e speranza ai popoli, affinché le armi tacciano e si possa costruire un futuro di armonia.

AGI - "Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace". Cosi' Papa Leone XIV incontrando in udienza i partecipanti del Giubileo delle Chiese Orientali. "La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi. E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera, nell'offerta cuciono trame di pace; e i cristiani - orientali e latini - che, specialmente in Medio Oriente, perseverano e resistono nelle loro terre, più forti della tentazione di abbandonarle" ha poi agigunto. Secondo il Pontefice " la guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano; perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Papa Leone XIV: "Ogni mio sforzo sarà per la pace. Tacciano le armi"

