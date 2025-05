Papa Leone XIV mediazione per la pace | Con guerre si smarrisce patrimonio Chiese Orientali

Papa Leone XIV lancia un appello per la pace, evidenziando come le guerre minacciano il patrimonio delle Chiese Orientali. Durante un incontro con i rappresentanti di queste comunità, il Pontifice sottolinea l'importanza di preservare i riti latini, considerati una fonte preziosa di ricchezza per la Chiesa Cattolica. Un invito alla riflessione e alla custodia delle tradizioni.

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.