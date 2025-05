Papa Leone XIV l’appello per la pace | Con guerre si smarrisce patrimonio Chiese Orientali

Papa Leone XIV lancia un appello per la pace, sottolineando come le guerre minaccino il patrimonio delle Chiese Orientali. Durante un incontro con i leader orientali, il Papa evidenzia l'importanza di custodire i riti latini, considerati una ricca eredità per la Chiesa Cattolica, fondamentale per promuovere l’armonia e il dialogo tra le diverse tradizioni.

La proposta del Papa durante l'incontro con le Chiese Orientali è rivolta all'importanza di custodire e preservare i riti latini che sono fonte di grande ricchezza per la Chiesa Cattolica

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.