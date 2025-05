Papa Leone XIV lancia di nuovo un appello per la pace | Impiegherò ogni sforzo per raggiungerla

Papa Leone XIV rinnova il suo appello per la pace, affermando: "Le armi possono e devono tacere". Durante l'udienza con le Chiese orientali, ha esortato i leader mondiali a privilegiare il dialogo e la negoziazione per porre fine alla violenza. La sua determinazione è chiara: impiegherà ogni sforzo per raggiungere un futuro di armonia.

"Le armi possono e devono tacere". All'udienza alle Chiese orientali Papa Leone XIV ha esortato i leader mondiali a dialogare e negoziare per fermare la violenza

Papa Leone XIV: “Vaticano a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi. Pace non è sopraffazione”

Si legge su tpi.it: “La pace di Cristo – specifica – non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa ...

Papa Leon al XIV-lea ?i apelul la pace în lumea contemporana

Secondo notizie.it: Durante un’udienza con i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello affinché cessino le guerre che affliggono il mondo. Le sue parole risuonano come u ...

Papa Leone XIV cita Francesco: "Disarmare le parole per disarmare la Terra". E Zelensky lo invita a Kiev

Scrive today.it: Il pontefice incontra la stampa mondiale in Vaticano. E riceve una telefonata dal leader ucraino Disarmare la parole per disarmare la Terra. È il monito che ha lanciato il nuovo papa Leone XIV che ogg ...

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.