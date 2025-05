Papa Leone XIV la proposta da mediatore per la pace | Santa Sede a disposizione per incontri dialoghi e negoziati tra i nemici

Papa Leone XIV ha lanciato una proposta significativa per la pace, offrendo il Vaticano come mediatori per risolvere i conflitti attuali. Durante un’udienza con le Chiese Orientali, il pontefice ha sottolineato l’impegno della Santa Sede a facilitare incontri, dialoghi e negoziati tra le parti coinvolte, promuovendo così la riconciliazione e la pacificazione.

Papa Leone XIV ha proposto il Vaticano come luogo di mediazione per la cessazione dei conflitti in corso. Prevost ha dichiarato che la Santa Sede è a disposizione per incontri, dialoghi e negoziati per la pace Papa Leone XIV, nell’udienza alle Chiese Orientali in occasione del loro Giubileo, 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Papa Leone XIV, la proposta da “mediatore” per la pace: “Santa Sede a disposizione per incontri, dialoghi e negoziati tra i nemici”

