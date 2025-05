Papa Leone XIV incontra Sinner e scherza | A Wimbledon mi lascerebbero giocare – Video

Oggi, Papa Leone XIV ha incontrato il campione di tennis Jannik Sinner in Vaticano, condividendo momenti di leggerezza e amicizia. Durante l'incontro, il Pontefice ha scherzato con Sinner, mostrando un interesse reale per le sue imprese sportive e menzionando Wimbledon. Un video diffuso dai media vaticani rende omaggio a questo affascinante scambio tra sport e spiritualità.

(Adnkronos) – Incontro oggi tra Papa Prevost e Jannik Sinner in Vaticano. Leone XIV – come si vede in un video diffuso dai media vaticani – ha accolto il campione del mondo di tennis in una sala dell’Aula Paolo VI. “Piacere. Ieri sera ha vinto”, ha detto un informatissimo Pontefice a Sinner impegnato negli internazionali . L'articolo Papa Leone XIV incontra Sinner e scherza: “A Wimbledon mi lascerebbero giocare” – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV incontra Sinner e scherza: «A Wimbledon mi lascerebbero giocare»

Lo riporta msn.com: Incontro oggi tra Papa Prevost e Jannik Sinner in Vaticano. Leone XIV - come si vede in un video diffuso dai media vaticani - ha accolto il campione del mondo di tennis in una sala ...

Papa Leone XIV incontra Sinner

Segnala msn.com: Il Papa stamani ha ricevuto il campione di tennis Jannik Sinner con il presidente della Federazione italiana Tennis, Alberto Binaghi, e le rispettive famiglie. In dono al pontefice una racchetta.

Jannik Sinner incontra Papa Leone XIV – FOTO

Come scrive msn.com: Jannik Sinner è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano. Sinner incontra Papa Leone Il tennista numero uno al mondo ha incontrato il nuovo Pontefice nella settimana in cui è a Roma per giocare gl ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.