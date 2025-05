Papa Leone XIV incontra le Chiese orientali | Tacciano le armi

Papa Leone XIV lancia un forte appello per la pace, invitando le Chiese orientali a "tacere le armi" e a unirsi nel dialogo per risolvere i conflitti. La Santa Sede si offre come mediatrice, sottolineando l'importanza della comunicazione per superare le divisioni e promuovere la riconciliazione tra i popoli. Un messaggio di speranza e unità in tempi difficili.

“Tacciano le armi. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino”. Forte appello per la pace di Leone XIV che indica la via del dialogo contro ogni guerra. Servizio di Paolo Fucili. Papa Leone XIV incontra le Chiese orientali: “Tacciano le armi” TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV incontra le Chiese orientali: “Tacciano le armi”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV incontra Sinner in Vaticano, al pontefice la racchetta del numero uno del tennis

Riporta msn.com: Il Pontefice ha ricevuto in udienza privata Jannik Sinner che gli ha regalato la sua racchetta. La passione per il tennis del Papa è nota e nelle ultime ore aveva scherzato sul tennista italiano che è ...

Papa Leone XIV incontra Sinner

Scrive msn.com: Il Papa stamani ha ricevuto il campione di tennis Jannik Sinner con il presidente della Federazione italiana Tennis, Alberto Binaghi, e le rispettive famiglie. In dono al pontefice una racchetta.

Papa Leone XIV incontra i media: "No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi"

Secondo msn.com: “La pace - osserva - comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri; e, in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.