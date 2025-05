Papa Leone XIV, nel suo messaggio ai partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali, sottolinea l'importanza della pace nel mondo. Con determinazione, annuncia il suo impegno a promuovere dialogo e riconciliazione, affermando che la Santa Sede è pronta ad assistere affinché i conflitti si placano e la dignità della pace possa tornare a fiorire.

Papa Leone XIV riceve in udienza i partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali e rilancia l’appello a far tornare nel mondo la “dignità della pace”: “Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi. Col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!”. Papa Leone XIV: impiegherò ogni sforzo per la pace TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it