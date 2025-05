Papa Leone XIV | Impiegherò ogni sforzo per la pace Negoziamo la Santa Sede è a disposizione per far incontrare i nemici

Papa Leone XIV afferma il suo impegno per la pace, proponendo un dialogo attraverso la Santa Sede per facilitare incontri tra i nemici. La vera pace, spiega, non è semplicemente l'assenza di conflitto, ma un dono che promuove riconciliazione e perdono. Invita alla preghiera affinché questa pace si diffonda, portando coraggio e la possibilità di un nuovo inizio.

“La pace di Cristo non e? il silenzio tombale dopo il conflitto, non e? il risultato della sopraffazione, ma e? un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che e? riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede e? a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!”. È il forte appello che Leone XIV ha rivolto, nell’Aula Paolo VI, ai partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali. Robert Francis Prevost ha ribadito che “la guerra non e? mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano; perché passera? alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it