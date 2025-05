Papa Leone XIV | il ritorno a Nicea dopo 1700 anni e il sogno dell’unità

Papa Leone XIV torna a Nicea, dopo 1700 anni dal primo Concilio ecumenico, per un gesto senza precedenti che segna un forte richiamo all'unità dei cristiani. Questo anniversario, celebrato dalla Chiesa in tutta la sua totalità, rappresenta un momento cruciale per riportare alla luce l'importanza della comunione tra le diverse confessioni religiose.

Un gesto senza precedenti: Papa Leone XIV torna a Nicea, dove 1700 anni fa, fu indetto il primo Concilio ecumenico della storia. Un segno forte verso l'unità dei cristiani. Un anniversario molto importante quello che la Chiesa, nella sua totalità, si appresta a celebrare. Sono passati 1700 anni dal Concilio di Nicea indetto il 20.

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.