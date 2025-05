Papa Leone XIV il pontefice matematico

Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, si afferma come il "pontefice matematico" grazie alla sua straordinaria formazione accademica. Appartenente all'Ordine degli Agostiniani, combina la sua profonda spiritualità con una passione per gli studi, rendendolo una figura unica e innovativa nel contesto della Chiesa contemporanea.

Robert Francis Prevost, eletto recentemente con il nome di Leone XIV, si distingue nel panorama pontificio non solo per il suo profilo spirituale ma anche per la sua solida formazione accademica. Proveniente dall'Ordine degli Agostiniani, è noto per essere un grande studioso, avendo conseguito diversi titoli di studio nel corso della sua vita. Tra questi, ha attirato particolare attenzione la laurea in matematica, elemento che ha suscitato curiosità dove in breve tempo sono comparsi numerosi meme dedicati al nuovo "Papa matematico". L'articolo Papa Leone XIV, il pontefice matematico . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.