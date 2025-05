Papa Leone XIV | Farò ogni sforzo per far vincere la pace

Papa Leone XIV, durante un’udienza in Vaticano con i fedeli delle Chiese orientali, ha espresso il suo fermo impegno nel promuovere la pace in Medio Oriente e in Ucraina. Con la promessa di "fare ogni sforzo", il Papa si dedica anche alla valorizzazione della spiritualità e delle tradizioni delle Chiese orientali, unendo le comunità in un messaggio di speranza.

Papa Leone XIV nel corso dell'udienza in Vaticano con i fedeli delle Chiese orientali, provenienti da ogni parte del mondo, ha promesso di impegnarsi con "ogni sforzo" per lavorare per la pace in Medio Oriente e in Ucraina e per promuovere attivamente la spiritualità e le tradizioni delle Chiese di rito orientale, decimate da anni di conflitti e persecuzioni. Nel suo discorso, Leone ha riconosciuto che molti cattolici di rito orientale sono stati costretti a fuggire dalla loro patria a causa della " guerra e delle persecuzioni, dell'instabilità e della povertà", e ha anche sostenuto che il Vaticano è pronto "ad aiutare a riunire i nemici, faccia a faccia".

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.